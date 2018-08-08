2018-08-08T11:17:41+03:00
Происшествия

Все четверо подозреваемых по делу об убийстве XXXTentacion задержаны

Последний виновник трагических событий сам сдался правоохранителям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рэпер XXXTentacion‍ погиб в возрасте 20 летРэпер XXXTentacion‍ погиб в возрасте 20 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США арестован последний подозреваемый по делу об убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. Трейвон Ньюсом сам сдался правоохранителям.

Полицейские задержали 20-летнего парня в офисе его адвоката, расположенном в округе Броуард во Флориде. Подозреваемому уже предъявлены обвинения по двум пунктам — убийство первой степени и вооружённое ограбление, передает Associated Press.

Обвиняемые в убийстве 20-летнего рэпера Фото: REUTERS

Обвиняемые в убийстве 20-летнего рэпераФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 июня 2018 года группа молодых людей вступила в конфликт с рэпером недалеко от мотосалона в Майами. В какой-то момент один из нападавших достал оружие и выстрелил из него в 20-летнего музыканта. После этого злоумышленники забрали из его машины все самое ценное и скрыли. Онфрой же от полученного ранения скончался уже на следующий день, так и не придя в сознание.

Двое участников нападения - 24-летний Дедрик Уильямс и 22-летний Майкл Боатрайт были задержаны вскоре после инцидента. Третий подозреваемый в убийстве 22-летний Роберт Аллен был арестован 25 июля в доме своего родственника в штате Джорджия.

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