2018-08-10T10:06:43+03:00
Политика

Состояние россиянки Бутиной ухудшилось из-за содержания в холодной камере

В посольстве РФ в США рассказали, что у обвиняемой в шпионаже девушки обострился артрит
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Марии Бутиной разрешили посещать спортзал на территории тюрьмыМарии Бутиной разрешили посещать спортзал на территории тюрьмыФото: REUTERS
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Самочувствие арестованной в США россиянки Марии Бутиной резко ухудшилось из-за ее содержания в холодной одиночной тюремной камере. Такое заявление сделали в пресс-службе посольства РФ в Соединенных Штатах.

Дипломаты рассказали, что 9 августа им снова удалось посетить нашу соотечественницу, которая продолжает отстаивать свою невиновность. Сотрудники дипломатической миссии обсудили с девушкой ее текущие дела, а также оказали моральную поддержку.

Стало известно, что благодаря усилиям посольства условия содержания Марии в тюрьме несколько улучшились. Так, ей разрешили пользоваться спортзалом, стали кормить более качественной едой, а также провели стоматологический осмотр.

Несмотря на это, температура в тюремной камере все еще остается слишком низкой. Из-за этого хронический артрит россиянки обострился. Также девушке до сих пор отказывают в прогулках на воздухе.

В посольстве подчеркнули, что Мария "держится стойко" и выражает благодарность всем тем неравнодушным людям, которые шлют ей письма.

"Она просила передать слова благодарности всем друзьям, которые позвонили ее родителям и поддержали их. Сейчас такое участие им крайне необходимо", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

Напомним, что о задержании Марии Бутиной стало известно 16 июля 2018 года. Россиянку обвинили в шпионаже, "преступном сговоре" и работе в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сама Мария все обвинения отрицает, передает сайт kp.ru.

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