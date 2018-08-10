В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США

СЕГОДНЯ 22:53 2018-08-10T22:53:59+03:00

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В Венесуэле заявили, что при покушении на президента старны Николаса Мадуро один из беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой управлялся с территории США. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

В ближайшее время он пообещал предоставить доказательства того, что организаторы и исполнители покушения на венесуэльского лидера «получили поддержку не только в Колумбии и США, но и в других странах», передает издание Nacional.

Напомним, 4 августа, в Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы. Тогда взорвались три дрона, в результате Мадуро и другие руководители страны не пострадали.

Накануне количество подозреваемых в причастности к покушению увеличилось до 25 человек. Ранее власти Венесуэлы выяснили личности 19 подозреваемых, среди которых депутаты Хулио Борхес и Хуан Рекесенс, которые были лишены неприкосновенности.