2018-08-12T01:49:54+03:00
Политика

Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне

На борту танкера находятся 12 российских моряков, на берег они не сходили, самым необходимым – водой, едой и лекарствами – пока обеспечены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна МоскальковаУполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна МоскальковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На борту задержанного Украиной в херсонском порту российского танкера «Механик Погодин» находится 12 членов экипажа, моряки на берег не сходили: на борту судна пока есть все самое необходимое – еда, вода и лекарства.

Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова после второго телефонного разговора с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник», - сообщила омбудсмен.

По её данным, полученным со слов Денисовой, с российским консулом моряки еще не встречались. Но, как отметила Москалькова, если у них возникнут вопросы или проблемы, они смогут обратиться к или к российскому или украинскому омбудсмену.

Она подчеркнула, что держит ситуацию с соблюдением прав членов экипажа «Механика Погодина» на постоянном контроле.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский танкер зашел в торговый порт Херсона в пятницу, 10 августа. Там его увидели сотрудники СБУ и, выяснив, что компания-владелец судна находится под украинскими санкциями, его решили из порта не выпускать, заблокировали. Официального решения о задержании «Механика Погодина» или кого-то из его команды пока не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим
Шойгу: Армейские международные игры превратились в праздник мирного оружия
В столице Румынии начался новый антиправительственный митинг
Новый директор Гидрометцентра пообещал жителям Москвы бабье лето
Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
Помпео обсудил с главой МИД Канады дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда
В Германии мужчина пожаловался полиции на преследование белки
В МИД Казахстана заявили, что каспийская "пятерка" уладила все вопросы по Каспию
Эстонские военные так и не нашли фрагменты ошибочно выпущенной ракеты
Эрдоган заявил, что Турция готова вести торговлю с Россией в национальных валютах
"Спартак" выиграл у "Анжи" 1:0 в матче чемпионата России
Бывшая сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп проглотил секретный документ
«Не поеду, какой бы гонорар ни предлагали»: Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму
В Крым прибыла делегация из Японии
Москалькова попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"
Матч Спартак - Анжи: первая половина матча завершилась вничью 0:0
Лавров: специальных встреч Путина на саммите в Актау не запланировано
В Германии усомнились в обоснованности санкций США в отношении России
Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за действий жандармов на митинге в Бухаресте
Матч Спартак - Анжи: Новосельцев и Савичев попали в стартовый состав "Анжи" на игру в Москве
Трамп назвал экс-главу ФБР Коми и его бывших сотрудников "клоунами и неудачниками"