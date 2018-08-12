Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне

СЕГОДНЯ 01:34 2018-08-12T01:49:54+03:00

На борту танкера находятся 12 российских моряков, на берег они не сходили, самым необходимым – водой, едой и лекарствами – пока обеспечены

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На борту задержанного Украиной в херсонском порту российского танкера «Механик Погодин» находится 12 членов экипажа, моряки на берег не сходили: на борту судна пока есть все самое необходимое – еда, вода и лекарства.

Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова после второго телефонного разговора с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник», - сообщила омбудсмен.

По её данным, полученным со слов Денисовой, с российским консулом моряки еще не встречались. Но, как отметила Москалькова, если у них возникнут вопросы или проблемы, они смогут обратиться к или к российскому или украинскому омбудсмену.

Она подчеркнула, что держит ситуацию с соблюдением прав членов экипажа «Механика Погодина» на постоянном контроле.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский танкер зашел в торговый порт Херсона в пятницу, 10 августа. Там его увидели сотрудники СБУ и, выяснив, что компания-владелец судна находится под украинскими санкциями, его решили из порта не выпускать, заблокировали. Официального решения о задержании «Механика Погодина» или кого-то из его команды пока не было.