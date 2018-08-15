2018-08-15T17:49:38+03:00
Политика

"Нет слов": Украинскую писательницу возмутило то, что дети не знают Бандеру

Критике Ларисы Ницой подверглись воспитанники детского лагеря в возрасте 8-13 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинка Лариса НицойУкраинка Лариса НицойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Большинство детей на Украине не знают имен лидеров националистических движений середины XX века. К такому выводу пришла детская писательница Лариса Ницой.

Она рассказала, что совсем недавно была в одном из детских лагерей, где пела ребятам песни из репертуара Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация). В одной из таких композиций упоминался националист Степан Бандера. Ницой решила поинтересоваться у детей, кем же является этот мужчина, и пришла в ужас от ответов.

Так, верный ответ смогли дать только два ребенка из 60. Речь идет о детях в возрасте от 8 до 13 лет.

"Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", - сказала писательница в эфире телеканала ZIK.

Она подчеркнула, что во всем виноваты учителя, которые строго следуют учебной программе, тем самым "изолируя" детей от обсуждения национализма.

Напомним, что Степан Бандера был одним из инициаторов создания УПА (запрещена в РФ), которая воевала против советских войск и сотрудничала с фашистами.

Сама же Лариса Ницой уже неоднократно делала провокационные и антироссийские заявления. Так, например, в начале года ее привело в бешенство большое число русскоговорящих жителей Киева, а примерно неделю назад женщина заявила, что в украинских лагерях не должно быть детей из ДНР и ЛНР. Также именно эта писательница предлагала переименовать Россию в Московию, передает сайт kp.ru.

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