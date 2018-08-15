Турция удвоила размер пошлин на импорт 22 видов американских товаров

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-15T16:17:11+03:00

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Турция в несколько раз увеличила размер пошлин на ввоз в страну 22 видов товаров, произведенных Соединенными Штатами. Такое заявление сделала министр торговли республики Рухсар Пекджан.

"Общий объем повышения пошлин составил 533 миллиона долларов (в год - прим. ред.)", — сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что США являются хоть и важным торговым партнером Турции, но далеко не единственным. В настоящий момент Анкара имеет доступ и к альтернативным рынкам, передает РИА Новости.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что только пошлины на ввоз табачных изделий были увеличены на 60%, американских легковых автомобилей - на 120%, а на импорт алкоголя - на все 140%. Также были повышены сборы на косметические изделия, рис и уголь.

Такое решение президент Турции Реджеп Эрдоган принял в связи с "нападением" администрации США на экономику республики.

Напомним, что сначала Вашингтон ввел санкции в отношении турецких министров внутренних дел и юстиции, а позже установил пошлины на экспорт стали и алюминия. Теперь же национальная валюта республики обновляет исторические минимумы на бирже.