В Белом доме назвали ошибкой введение Турцией пошлин на товары из США

СЕГОДНЯ 00:57 2018-08-16T01:05:19+03:00

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Соединенные Штаты считают ошибкой решение властей Турции ввести ответные пошлины на американские товары, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Вашингтон повысил тарифы на импорт стали и алюминия с целью «защиты интересов национальной безопасности», а ответный шаг Анкары – это просто «возмездие», что «вызывает сожаление» американской администрации, передает телеканал Fox News.

Кроме того, Сара Сандерс подчеркнула, что введение пошлин США на сталь и алюминий, коснувшееся, в частности, и Турции, никак не связано с ситуацией вокруг американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 15 августа, стало известно, что Анкара в несколько раз увеличила размер пошлин на ввоз в страну 22 видов товаров, произведенных Соединенными Штатами.

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