2018-08-17T12:01:03+03:00
Политика

Украинский министр рассказал о плюсах прекращения пассажирского сообщения с Россией

Глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян ожидает, что решение даст толчок развитию транспортной системы
Денис СУХОВ
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Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
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Прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет на пользу транспортной системе Украины. Такое мнение выразил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Поводом для оптимизма чиновник считает тот факт, что несмотря на запрет авиасообщения с Россией в 2015 году, украинцы продолжили «охотно летать».

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», - заявил Омелян в эфире украинского «Пятого канала».

Также министр не согласился с мнением, что прекращение пассажирских перевозок между Москвой и Киевом станет последним гвоздем в гробу российско-украинской дружбы.

«Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства», - считает Омелян.

Как сообщал сайт «КП», ранее министр инфраструктуры Украины заявил, что вверенное ему ведомство предложило правительству проект решения о запрете железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Впрочем, подобные инициативы Омеляна неоднократно критиковались как в правительстве, так и в Верховной Раде. В Киеве не сомневаются, что в случае прекращения прямого сообщения украинцы продолжат поездки в Россию, только будут вынуждены делать это по менее выгодным маршрутам через территорию третьих стран.

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