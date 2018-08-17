Украинское правительство рассмотрит инициативу о прекращении пассажирского сообщения с Россией

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-17T11:03:56+03:00

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Правительство Украины рассмотрит предложения министерства инфраструктуры страны о полном прекращении пассажирского сообщения с Россией. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

По его словам, Киеву следует подготовить для российской стороны «несколько сильных ответных ударов». Министр отказался уточнить содержание предлагаемых мер, но подтвердил, что они включают запрет железнодорожного и автобусного сообщения между странами.

Если предложения министерства инфраструктуры вступят в силу, «в Москву будут только медведи ходить», считает Омелян.

«Это один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Россию… Если мы воюем, то нечего туда ездить», - заявил министр, выразив мнение, что между Украиной и Россией не должно быть никакого нормального сотрудничества.

Ранее Киев неоднократно грозил устами Омеляна прекратить железнодорожное сообщение с Москвой. В духе устоявшейся на Украине политической традиции, наносить «сильные ответные удары» предлагается в первую очередь по собственным гражданам — тем, кто отправляется в Россию на заработки или повидать родственников.

Впрочем, до сих пор предложения Омеляна относительно пассажирского сообщения с Россией воспринимались профильными ведомствами прохладно. Более того, они подвергались всесторонней критике, в том числе в Верховной Раде.