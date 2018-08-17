2018-08-17T18:44:27+03:00
В мире

Свадьба Карин Кнайсль, на которую приедет Путин, пройдет в ресторане в Южной Штирии

Президент России посетит свадьбу Карин Кнайсль — министра иностранных дел Австрии
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Свадьба Карин Кнайсль, главы МИД Австрии, гостем на которой будет президент России Владимир Путин, пройдет в ресторане в Южной Штирии.

Как пишет сайт eg.ru со ссылкой на австрийские СМИ, выбор места проведения торжества был сложным. В итоге остановились на «Чеппе» - ресторане в центре старинного винодельческого хозяйства в регионе Южная Штирия.

Заведением управляет наследница знаменитой семьи кулинаров Стефани Чеппе-Эзельбёк и ее муж Эдуард Чеппе - штирийский винодел. В меню ресторана — блюда только из местных органических продуктов, а руководит кухней молодой шеф Хайнц Пресчан.

Гостей «Чеппе» уже предупредили о том, что в субботу, 18 августа, заведение будет закрыто на частную вечеринку. Кроме Владимира Путина, Карин Кнайсль и ее жених, предприниматель Вольфганг Мейлингер, ожидают около 100 приглашенных.

Напомним, ранее стало известно, что 18 августа по пути в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель глава российского государства посетит свадьбу Карин Кнайсль.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин получил приглашение на торжество во время своего последнего визита в Вену.

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