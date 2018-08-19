У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2

СЕГОДНЯ 07:23 2018-08-19T07:24:09+03:00

Мощное землетрясение у Фиджи не приведет к возникновению цунами Фото: REUTERS

Ученые заверили, что угрозы возникновения цунами в регионе нет

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В Тихом океане недалеко от побережья Республики Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения находился в 282 километрах к северо-востоку от города Левука на острове Овалау. Очаг залегал на глубине 570 километров.

Ученые Тихоокеанского центра по предупреждению цунами заверили, что угрозы возникновения цунами в регионе нет, поскольку очаг залегал на достаточно большой глубине, передает ТАСС.

Отметим, что максимальное значение силы землетрясения по шкале Рихтера равно 9,5 магнитуд.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 29 июля землетрясения магнитудой 6,4 произошло на севере густонаселенного острова Ломбок, расположенного недалеко от популярного у туристов острова Бали. В результате разрушений погибли не менее 10 человек, при этом число пострадавших достигло 40 человек. А по меньшей мере 560 пеших туристов и альпинистов оказались заблокированы на горе Ринджани.