2018-08-22T00:40:55+03:00
В мире

Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения

Полу Манафорту грозит от семи до девяти лет тюрьмы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвиненияЭкс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвиненияФото: REUTERS
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Присяжные заседатели в суде Александрии (штат Виргиния) признали бывшего главу предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, сообщает телеканал NBC.

В частности, его признали виновным в налоговом и банковском мошенничестве, а такде в махинациях с объявлением банкротства. Манафорту грозит от семи до девяти лет тюрьмы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что к руководителю его предвыборного штаба отнеслись хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.

Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывало 12 пунктов, потом к ним добавились еще шесть.

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