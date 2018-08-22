Экс-адвокат Трампа добровольно явился в ФБР, где его взяли под стражу

СЕГОДНЯ 06:55 2018-08-22T07:07:02+03:00

Ранее сообщалось, что Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и заявил, что в его преступлениях виноват президент США

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Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат президента США Майкл Коэн во вторник добровольно явился на допрос в ФБР, где его потом и арестовали, сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что юрист согласился на сделку со следствием и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, а 21 августа предстал перед судом в Нью-Йорке. Покаялся, но переложил часть ответственности за свои прегрешения на Дональда Трампа, заявив, что именно нынешний глава Белого дома в 2016 году поручил ему заплатить за молчание двум женщинам, рассказывавшим журналистам о своей связи с кандидатом от республиканцев.

По данным телеканала CNN, адвокаты Коэна и прокуратура не могут договориться, какой срок он должен провести в тюрьме (сделка со следствием предполагает лишение свободы и серьёзный штраф). Сторона защиты считает, что их клиент и коллега не должен провести за решеткой более трех лет, а сторона обвинения настаивает на том, что его следует лишить свободы на срок свыше четырех лет. Пока торгуются.

Как писал сайт kp.ru, Майкла Коэна подозревают в финансовых махинациях с целью получения кредитов, уклонении от уплаты налогов, а также в нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа.