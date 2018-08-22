Экс-адвокат Трампа на суде заявил, что в его преступлениях виноват президент США

СЕГОДНЯ 03:59 2018-08-22T04:22:33+03:00

По словам Майкла Коэна, нынешний глава Белого дома приказал ему заплатить за молчание двум женщинам, рассказывавшим о связи с ним

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Бывший личный адвокат нынешнего хозяин Белого дома Майкл Коэн на суде заявил под присягой, что на преступление его толкнул Дональд Трамп, в 2016 году приказавший юристу заплатить за молчание двум женщинам, рассказывавшим журналистам о своей связи с кандидатом от республиканцев.

Об этих показаниях Коэна в суде сообщил на своей странице в Twitter его адвокат Лэнни Дэвис.

«Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы», - написал он.

«Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?» - добавил Дэвис.

Ранее Майкл Коэн согласился на сделку со следствием и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. При этом он заявил, что «по указанию кандидата на федеральный пост» предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред как репутации кандидата, так и его избирательной кампании.

Как писал сайт kp.ru, СМИ сообщили об аудиозаписи, которую нашли при обыске в офисе Коэна. Якобы юрист втайне записал состоявшийся за два месяца до президентских выборов 2016 года разговор с Трампом, в котором обсуждалась плата за молчание экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая незадолго до этого заявила, что в 2006 году состояла с республиканцем-миллиардером в интимных отношениях.

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