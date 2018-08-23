Трамп: Моя единственная ошибка – победа на выборах президента США

СЕГОДНЯ 06:55 2018-08-23T07:22:33+03:00

Глава Белого дома язвительно заметил, что обошел в 2016 году Клинтон, потому что демократы «забыли провести избирательную кампанию» в некоторых штатах

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Глава Белого Дома Дональд Трамп рассказал о своей «единственной» и главной ошибке в жизни. По его словам, единственное, что он сделал «неправильно» — это победил на выборах президента США в 2016 году.

«Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы», - иронично написал он на своей странице в Twitter.

И тут же объяснил, почему бывшая первая леди Америки и экс-госсекретарь США проиграла президентскую гонку позапрошлой осенью.

«Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию во многих штатах!» - съязвил Трамп.

Этот его твит – своеобразный ответ на бурное обсуждение якобы допущенных им во время предвыборной кампании нарушений американского законодательства. Новая волна общественного возмущения и многочисленных спекуляций в СМИ поднялась после того, как бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения из почти двух десятков.

Кроме того, в тот же день, сайт kp.ru писал и об этом, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, заключив сделку со следствием, заявил, что миллиардер-республиканец приказал ему заплатить двум женщинам, дабы не подмочить себе репутацию перед выборами.