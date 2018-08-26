Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее слов об отказе ехать в Крым

СЕГОДНЯ 01:53 2018-08-26T01:56:25+03:00

Певица подчеркнула, что не хочет, чтобы ее вмешивали в политику

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Лайма Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее ответа на вопрос, поедет ли она с концертами в Крым, если ее пригласят. Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды".

Певица подчеркнула, что ей действительно нельзя въезжать на полуостров без разрешения латвийских властей.

“Понимаете, в чем парадокс этой истории — когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Это такой фокус классный, что говорить об этом больше не хочется. Злит, прямо вам скажу”, - посетовала поп-звезда.

Лайма отметила, что большинство людей поленились проверить в Интернете ее слова, но начали делать громкие заявления и “некрасиво себя вести”.

"Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым» — я сказала: «Нам запрещено».... Все, что я сказала: «Нет, у нас закон запрещает». И это правда", - подчеркнула Вайкуле.

Она добавила, что даст концерты в Крыму, ей позволит Латвия и попросила не впутывать ее в политику.

"Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда «за», и не надо меня впутывать в политику", - заявила певица.

Напомним, 14 августа в интервью одесскому изданию "Думская" Лайма Вайкуле сказала, что готова посетить Крым только после того, как будут сняты санкции. Певица пояснила, что "европейцам запрещено" посещать полустров.

После раздутого в СМИ скандала Алла Пугачева, встретившись с Вайкуле в Юрмале посоветовала ей помолчать.

"У тебя язык без костей. С таким языком надо молчать!" - сказала примадонна.