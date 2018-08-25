2018-08-25T23:52:26+03:00
Звезды

Пугачева отругала Вайкуле за слова про Крым: «У тебя слишком длинный язык!»

Певицы встретились в Юрмале [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Пугачева и Вайкуле в ЮрмалеПугачева и Вайкуле в ЮрмалеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Скандальное заявление Лаймы Вайкуле украинскому журналисту о том, что она не под каким предлогом не поедет в Крым, вызвало большую шумиху в соцсетях. Блогеры обвинили артистку в лицемерии: «Зарабатывает в России, а играет на стороне Украины!» Не поняли слова артистки и многие ее коллеги.

Лайма попыталась оправдаться в программе Вадима Такменева «Центральное телевидение».

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Пугачева отругала Вайкуле
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- Понимаете, в чем парадокс этой истории — когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Это такой фокус классный, что говорить об этом больше не хочется. Злит, прямо вам скажу. Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым» — я сказала: «Нам запрещено».

И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в Интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: «Нет, у нас закон запрещает». И это правда».

Певица добавила, что выступит в Крыму, когда ей позволит Латвия.

- Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда «за», и не надо меня впутывать в политику. Я хочу петь для своей любимой публики, - подчеркнула певица.

Пожурила коллегу и Алла Пугачева, встретившись с ней в Юрмале (там Примадонна отдыхает с семьёй - Ред.).

- У тебя слишком длинный язык. С таким языком надо молчать! - посоветовала Вайкуле Пугачева.

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