2018-08-26T07:36:23+03:00
Политика

СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера “Механик Погодин”

Представителю "В. Ф. Танкер" вручили повестки на допрос по "универсальному" уголовному делу, возбужденному в 2014 году
Юлия ДИВЕЕВА
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Танкер "Механик Погодин"Танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представителя компании "В. Ф. Танкер", владеющей танкером “Механик Погодин” Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала допросы по "универсальному" уголовному делу, возбужденному в 2014 году. Об этом сообщила пресс-службе компании.

Выяснилось, что представитель владельцев танкера был приглашен 23 августа в управление СБУ в Херсоне якобы для обсуждения юридических вопросов, связанных с задержанием судна.

"Вместо этого сотрудник экономического отдела СБУ Григорий Вольвач и следователь главного управления СБУ в Республике Крым Сергей Миглатий вручили прибывшему представителю руководства компании два документа на иностранном языке. После этого они объяснили, что представитель "В. Ф. Танкера" является свидетелем по "универсальному" уголовному делу... а документы - это повестки на допрос 28 и 29 августа", - говорится в заявлении компании.

В итоге представитель компании решил срочно покинуть Украины. "В. Ф. Танкер" обвинил спецслужбы республики в нежелании обсуждать правовые вопросы, не давая объяснений задержания танкера, в создании неприемлемых условий для переговоров, а также в “примитивном шантаже”, передает ТАСС.

“Универсальное” уголовное дело, о котором идет речь в повестках, было возбуждено четыре года назад Генеральной прокуратурой Украины. В нем рпедъявляют обвинения по трем статьям - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, злоупотребление властью или служебным положением и государственная измена.

В реестре судебных решений по этому делу внесено более ста процессуальных решений, арестовано несколько судов, произведены многочисленные обыски и допросы по различным эпизодам.

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