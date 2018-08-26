СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-26T17:02:00+03:00

Пхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пхеньян обвинил США в «двуличности» после того, как американский лидер Дональд Трамп распорядился отменить визи госсекретаря Майкла Помпео в КНДР. Соответствующее заявление было опубликовано газетой «Нодон Синмун» - центральным печатным органом Трудовой партии Кореи.

В частности, в заявлении северокорейского руководства утверждается, что США плетут «преступный заговор», чтобы развязать войну против КНДР, а дислоцированные в Японии американские военные проводят учения, цель которых — отработка «проникновения в Пхеньян».

Также отмечается, что в Северной Кореии весьма опечалены подобными провокационными действиями, особенно на фоне недавно установленного позитивного диалога между странами.

Как сообщал сайт «КП», ранее Дональд Трамп довольно неожиданным образом отменил поездку госсекретаря Майкла Помпео в КНДР, объяснив это недостаточным прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова. При этом хозяин Белого дома выразил надежду, что в ближайшее время глава Госдепартамента все же отправится в Пхеньян, а также заявил о желании лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.