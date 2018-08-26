2018-08-26T17:02:00+03:00
В мире

Пхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДР

По мнению северокорейских властей, Вашингтон плетет коварный заговор для развязывания войны
Денис СУХОВ
Поделиться:
Пхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДРПхеньян обвинил США в «двуличности» после отмены визита Помпео в КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пхеньян обвинил США в «двуличности» после того, как американский лидер Дональд Трамп распорядился отменить визи госсекретаря Майкла Помпео в КНДР. Соответствующее заявление было опубликовано газетой «Нодон Синмун» - центральным печатным органом Трудовой партии Кореи.

В частности, в заявлении северокорейского руководства утверждается, что США плетут «преступный заговор», чтобы развязать войну против КНДР, а дислоцированные в Японии американские военные проводят учения, цель которых — отработка «проникновения в Пхеньян».

Также отмечается, что в Северной Кореии весьма опечалены подобными провокационными действиями, особенно на фоне недавно установленного позитивного диалога между странами.

Как сообщал сайт «КП», ранее Дональд Трамп довольно неожиданным образом отменил поездку госсекретаря Майкла Помпео в КНДР, объяснив это недостаточным прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова. При этом хозяин Белого дома выразил надежду, что в ближайшее время глава Госдепартамента все же отправится в Пхеньян, а также заявил о желании лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛНР: Основная причина гибели украинских силовиков в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях
Трамп cделал ошибку при раскрашивании флага США с детьми
Премьер Японии объявил о выдвижении на пост главы правящей партии страны
В Бельгии задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
Сурков прокомментировал итоги встречи Путина и Бибилова
Мигранты с судна Diciotti сошли на итальянский берег
Грузинские власти хотят наладить отношения с Россией
Ростуризм: Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет россиян
«Хочется мороженого»: София Ротару рассказала о своём самочувствии после реанимации
В 2019 году французское правительство хочет сократить 4,5 тысячи госслужащих
В Минобороны сообщили о готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии
Украинские послы отправились в Донбасс вместе с Климкиным
В ДНР заявили об обстрелах украинскими силовиками окраин Донецка из гранатометов
Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны сенатора
Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию
Правительство Индии одобрило сделки на закупку 135 вертолетов для своих ВМС
Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара
В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома
Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США
National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»
Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"
Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе
Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности