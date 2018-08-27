Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа

СЕГОДНЯ 23:29 2018-08-27T23:29:28+03:00

Прощальное обращение сенатора к американцам зачитал в прямом эфире его друг и представитель

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Перед смертью американский сенатор-русофоб Джон Маккейн записал прощальное обращение к соотечественникам, в котором раскритиковал нынешнего президента США, не называя имени Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News. Последние слова законодателя из Аризоны зачитал его в прямом эфире его друг и представитель Рик Дэвис.

В частности, Маккейн пишет, что Соединенные Штаты «ослабляют свое величие, когда путают патриотизм с фракционной враждой, которая сеет рознь, ненависть и насилие по всему миру».

«Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов вместо того, чтобы доверять им», - зачитал Дэвис, едва сдерживая слезы.

Телеканал отмечает, что здесь достаточно прозрачный намек на Трампа с его идеей отгородиться от Мексики стеной на границе. Кроме того, Маккейн призвал американцев «не отчаиваться при нынешних трудностях и всегда верить в величие Америки».

«Американцы никогда не пасуют, мы никогда не сдаемся. Мы никогда не прячемся от истории. Мы делаем историю», - говорится в прощальном обращении сенатора.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джон Маккейн после продолжительной борьбы с раком головного мозга умер 25 августа, не дожив четыре дня до своего 82-летия. Похороны состоятся 2 сентября. Сенатор будет погребен на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.