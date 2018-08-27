2018-08-27T23:29:28+03:00
В мире

Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа

Прощальное обращение сенатора к американцам зачитал в прямом эфире его друг и представитель
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сенатор-республиканец Джон МаккейнСенатор-республиканец Джон МаккейнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Перед смертью американский сенатор-русофоб Джон Маккейн записал прощальное обращение к соотечественникам, в котором раскритиковал нынешнего президента США, не называя имени Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News. Последние слова законодателя из Аризоны зачитал его в прямом эфире его друг и представитель Рик Дэвис.

В частности, Маккейн пишет, что Соединенные Штаты «ослабляют свое величие, когда путают патриотизм с фракционной враждой, которая сеет рознь, ненависть и насилие по всему миру».

«Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов вместо того, чтобы доверять им», - зачитал Дэвис, едва сдерживая слезы.

Телеканал отмечает, что здесь достаточно прозрачный намек на Трампа с его идеей отгородиться от Мексики стеной на границе. Кроме того, Маккейн призвал американцев «не отчаиваться при нынешних трудностях и всегда верить в величие Америки».

«Американцы никогда не пасуют, мы никогда не сдаемся. Мы никогда не прячемся от истории. Мы делаем историю», - говорится в прощальном обращении сенатора.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джон Маккейн после продолжительной борьбы с раком головного мозга умер 25 августа, не дожив четыре дня до своего 82-летия. Похороны состоятся 2 сентября. Сенатор будет погребен на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турчинов рассказал о военных тратах Украины в 2019 году
Киев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
Глава МИД Германии призвал ЕС развивать добрососедские отношения с Россией «ради собственной безопасности»
Козловский снимается в топовых западных сериалах
Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в Идлибе
В сети опубликовали видео с отдыха Владимира Путина в Тыве
Сергей Зверев поделился впечатлениями от досмотра в аэропорту Иркутска
Рябков: Решение об ответных санкциях против США примет президент
Ударная группа кораблей ТОФ поразила крылатыми ракетами учебные мишени
Новак: В Минэнерго не видят риска подорожания бензина в 2019 году
Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»
Силуанов: Правительство подготовило меры на случай санкций США против госдолга РФ
Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы
Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»
Пользователи соцсетей высмеяли подвернутые штанины главы МИД Украины