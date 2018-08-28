Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям в среду в полдень
Телеобращение президента РФ Владимира Путина по поводу изменения пенсионного законодательства выйдет в эфир в полдень среды, 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Телеобращение будет показано в 12:00», - рассказал журналистам официальный представитель Кремля.
Во вторник российский лидер посетил с визитом Омск, где провел совещание, посвященное изменениям в пенсионное законодательство. В ходе консультаций президент отметил, что в ближайшее время выскажет свою позицию в специальном телеобращении.
В июле Государственная дума рассмотрела в первом чтении предложенный правительством законопроект. Документ предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Законопроект планируется доработать и продолжить рассмотрение в сентябре. Комментируя вопрос повышения пенсионного возраста, президент ранее заявил, что ни один из предложенных вариантов ему не нравится.