Небензя: Москва призывает главарей бандформирований в Идлибе сложить оружие
Москва призывает главарей бандформирований в сирийском Идлибе сложить оружие и встать на путь мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По словам дипломата, сохранение текущей ситуации в данной провинции «неприемлемо».
«Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статуса-кво неприемлемо», - подчеркнул Небензя на внеочередном заседании Совбеза ООН.
Постпред также отметил, что в Идлибе сконцентрированы значительные силы запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которые пытаются «подмять» под себя остальные группировки, включая заинтересованную в мирном процессе часть вооруженной оппозиции.
«Согласны с тем, что пристального внимания требует ситуация в Идлибе, приоритетной задачей остается отмежевание умеренной оппозиции от террористов», - добавил Небензя.
Ранее российская сторона созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе. В частности, обеспокоенность Москвы вызвана сведениями о готовящейся в регионе провокации боевиков с применением химоружия.
По мнению российской стороны, провокация будет использована США и их союзниками в качестве повода для ракетного удара по лояльным Дамаску силам.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»