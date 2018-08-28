Небензя: Москва призывает главарей бандформирований в Идлибе сложить оружие

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-28T19:52:10+03:00

Приоритетной задачей в сирийской провинции является размежевание вооруженной оппозиции и террористических группировок

Изменить размер текста: A A

Москва призывает главарей бандформирований в сирийском Идлибе сложить оружие и встать на путь мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, сохранение текущей ситуации в данной провинции «неприемлемо».

«Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статуса-кво неприемлемо», - подчеркнул Небензя на внеочередном заседании Совбеза ООН.

Постпред также отметил, что в Идлибе сконцентрированы значительные силы запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которые пытаются «подмять» под себя остальные группировки, включая заинтересованную в мирном процессе часть вооруженной оппозиции.

«Согласны с тем, что пристального внимания требует ситуация в Идлибе, приоритетной задачей остается отмежевание умеренной оппозиции от террористов», - добавил Небензя.

Ранее российская сторона созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе. В частности, обеспокоенность Москвы вызвана сведениями о готовящейся в регионе провокации боевиков с применением химоружия.

По мнению российской стороны, провокация будет использована США и их союзниками в качестве повода для ракетного удара по лояльным Дамаску силам.