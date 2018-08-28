Рябков: Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по сирийскому Идлибу

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-28T14:58:23+03:00

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Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы запросили срочные консультации СБ ООН. Они, как я понимаю, состоятся сегодня», - рассказал Рябков журналистам.

По его словам, заседание пройдет ближе к вечеру по московскому времени. Российская делегация намерена «посмотреть в глаза» представителям западной «тройки» - Великобритания, США и Франция - и объяснить им всю остроту сложившейся ситуации.

«По-моему, уже всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, в том числе из Вашингтона. Думаю, способность, которую мы проявили в последние дни, вскрывать эти замыслы и их разоблачать, достаточно показательна для всех», - подчеркнул дипломат.

Рябков выразил уверенность, что игнорировать предупреждения Минобороны и МИД РФ о готовящихся провокациях в Сирии более нельзя и эти сигналы взяты на заметку в тех столицах, где «есть соблазн пойти по проторенной дорожке и вновь обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ».

В последние несколько дней Минобороны РФ неоднократно выступало с предупреждениями о подготовке ракетного удара США и их союзников по лояльным сирийскому правительству силам. Поводом для агрессии, по данным ведомства, станет провокация с применением химического оружия.

Также на этом фоне довольно тревожно выглядит озабоченность ситуацией в Идлибе, которую всячески демонстрируют в Вашингтоне и Париже.

Ранее стало известно, что российский флот сосредоточил у берегов Сирии в Средиземном море крупную ударную группировку из 10 кораблей, вооруженных крылатыми ракетами.