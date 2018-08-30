Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты истребителя F-35

СЕГОДНЯ 06:45 2018-08-30T07:00:28+03:00

Эксперты выяснили, что Минобороны США на бумаге исправили опасные недостатки этих самолетов, чтобы уложиться в сроки

Изменить размер текста: A A

Пентагон пытается скрыть критические, опасные дефекты многоцелевого истребителя пятого поколения F-35, заявили эксперты некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (POGO, Project on Government Oversight) после того, как ознакомились с секретными документами американского военного ведомства. Их выводы изложены в докладе, опубликованном на сайте POGO.

Специалисты выяснили, что многие недостатки хваленого истребителя комиссия Минобороны переквалифицировала из критичных – первой категории – во второстепенные, дабы в отчетах о проекте недоработки выглядели не такими серьёзными. На самом же деле эти «недочеты», как отмечают эксперты, делают эксплуатацию F-35 небезопасной.

По мнению авторов доклада, чиновники решили скрыть дефекты хваленого новейшего истребителя от широкой общественности и конгресса, чтобы уложиться в сроки до начала его серийного производства, отмечает газета The Washington Examiner.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

F-35 оказался одним из самых дорогих и провальных проектов Пентагона

Американские налогоплательщики в конечном итоге заплатят за новейший истребитель F-35 около 1,5 триллионов долларов (подробности)