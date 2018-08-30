Захарова: Военная агрессия Запада против Сирии нанесет удар по политическому урегулированию в стране

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-30T14:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Военная агрессия Запада против Сирии нивелирует прогресс в мирном урегулировании в арабской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, дипломат подтвердила, что боевики в сирийской провинции Идлиб интенсивно готовят провокацию с тем, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия. Реальная атака боевыми отравляющими веществами или ее инсценировка станут поводом для удара по лояльным сирийскому правительству силам.

«Завершающая стадия: ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам. Все это будет, и уже этот процесс запущен, все это будет и планируется, что это будет смачно срежиссировано еще и в СМИ», - добавила Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, сложившаяся опасная ситуация свидетельствует о том, что западные страны не устраивает мирный процесс в Сирии, заданный резолюцией Совбеза ООН 2254.

«Мы испытываем самые серьезные опасения и делимся ими с мировой общественностью, со СМИ в связи с перспективой реализации вышеописанного сценария. Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнем непредсказуемы. Не каждый раз такое может сойти с рук», - подчеркнула Захарова.

В последние дни Минобороны РФ неоднократно выступало с предупреждениями о готовящейся боевиками провокации с применением химоружия в провинции Идлиб. По данным ведомства, атака станет поводом для очередного ракетного удара США и их союзников по сирийским правительственным войскам.