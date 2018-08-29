Госдеп: США поделились с Россией опасениями по поводу сирийского Идлиба

29 Авг. 23:54 2018-08-30T00:11:17+03:00

Представители госдепартамента встретились с российским послом в Вашингтоне и обсудили предполагаемое наступление армии Сирии

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Предполагаемое «наступление» правительственной армии Сирии, якобы собирающейся применить в провинции Идлиб химоружие, стало главной темой на встрече посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова с представителями госдепартамента США – спецпредставителем по сирийскому диалогу Джеймсом Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвидом Саттерфилдом.

Об этом на брифинге в среду рассказала руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы поделились с русскими опасениями насчет любого возможного наступления в Идлибе», - сказала она.

Пресс-секретарь госдепа уточнила, что Джеффри и Саттерфилда встречались с Антоновым «на этой неделе», в частности, «затем, чтобы поделиться обеспокоенностью относительно того, что может произойти в Идлибе».

«Они особенно сосредоточились на информации США о предстоящем наступлении сирийского режима, которое поддерживают российские и иранские силы», - приводит ее слова РИА Новости.

Причем на вопросы журналистов, на чем основаны подозрения госдепа, что сирийские власти могут применить химоружие, Науэрт не ответила.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минобороны России неоднократно предупреждало, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются в ближайшее время устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для нанесения ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву.