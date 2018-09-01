2018-09-01T12:15:48+03:00
Политика

Песков: Убийство главы ДНР — провокация против мирного процесса в Донбассе

Ранее Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко — провокация, направленная против мирного процесса в Донбассе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей», - заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, теракт в центре Донецка является безусловной провокацией, и теперь предстоит окончательно выяснить, кто несет за нее ответственность.

«Это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования», - подчеркнул Песков.

Ранее в пятницу, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого было задержано несколько человек.

Вскоре после этого власти республики заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы ДНР были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

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