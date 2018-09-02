Депутат Рады призвал Киев взять ответственность за убийство Захарченко

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-02T08:34:29+03:00

Игорь Мосийчук обвинил украинские власти в трусости из-за нежелания открыто признаться в покушении на главу ДНР

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал Киев открыто взять на себя ответственность за убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Парламентарий уверен, что Украина имела полное право расправиться с «террористом».

«Открыто сказать, что «террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с «террористами» не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы», - заявил Мосийчук.

Депутат напомнил, что до этого было несколько попыток покушения на Захарченко. По словам Мосийчука, общеизвестно, что их готовили в СБУ.

По мнению депутата, нежелание украинских властей открыто признаться в убийстве главы ДНР свидетельствует о трусости.

Напомним, 31 августа, в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений.