2018-09-02T13:32:24+03:00
Общество

Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей Донецка

Глава Донецкой народной республики погиб 31 августа в результате теракта
Денис СУХОВ
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Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей ДонецкаПроститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей ДонецкаФото: Юлия АНДРИЕНКО
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Более 120 тысяч человек пришли проститься с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко, убитым в результате теракта 31 августа. Об этом заявил журналистам представитель местной администрации.

«На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тысяч человек», - отметил чиновник.

На церемонии присутствуют министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

Прощание с Захарченко проходит в Донецке в здании академического театра оперы и балета им. Соловьяненко. Также люди несут цветы к месту гибели главы ДНР у кафе «Сепар» в центре города.

По окончанию церемонии прощания траурная процессия двинется по улице Артёма до здания Администрации главы республики, а оттуда — на кладбище «Южное», где Захарченко похоронят на Аллее Героев.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.

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