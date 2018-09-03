Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать улицу Героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщила пресдтавитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.
«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна», - заявила Луценко на заседании согласительного совета Рады.
Напомним, Порошенко в частном порядке посетил церемонию прощания с Маккейном, который скончался 25 августа после года борьбы с тяжелой формой рака мозга. Комментируя это решение, президент отметил, что хотел отдать дань уважения «настоящему американцу и настоящему герою Украины».
Ранее, 28 августа, на сайте Киевской администрации уже появилась петиция с призывом переименовать одну из улиц города в честь Маккейна, «большого друга и защитника Украины», неоднократно посещавшего страну «в самые трудные времена». Для рассмотрения властей инициатива должна набрать десять тысяч подписей, пока под ней подписали чуть более четырех сотен граждан.
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