2018-09-03T15:22:47+03:00
Политика

Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна

Президент Украины призвал Верховную Раду поддержать инициативу
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать улицу Героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщила пресдтавитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна», - заявила Луценко на заседании согласительного совета Рады.

Напомним, Порошенко в частном порядке посетил церемонию прощания с Маккейном, который скончался 25 августа после года борьбы с тяжелой формой рака мозга. Комментируя это решение, президент отметил, что хотел отдать дань уважения «настоящему американцу и настоящему герою Украины».

Ранее, 28 августа, на сайте Киевской администрации уже появилась петиция с призывом переименовать одну из улиц города в честь Маккейна, «большого друга и защитника Украины», неоднократно посещавшего страну «в самые трудные времена». Для рассмотрения властей инициатива должна набрать десять тысяч подписей, пока под ней подписали чуть более четырех сотен граждан.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта