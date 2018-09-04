2018-09-04T05:27:46+03:00
Политика

Климкин рассказал, когда на Украине появятся базы НАТО

Глава украинского МИД заявил, что этот вопрос будет поднят перед вступлением Незалежной в Альянс, тогда же и конституцию страны перепишут
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вопрос о размещении военных баз НАТО на территории Незалежной можно будет поднимать перед самым вступлением страны в Североатлантический альянс.

Так он ответил корреспонденту украинского телеканала ICTV, поинтересовавшемуся, не стоит ли Киеву прописать возможность размещения военных баз НАТО в Конституции.

«Та формулировка, которую вы видите, поданная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано. И второй момент — перед нашим вступлением в НАТО и перед нашим вступлением в ЕС мы будем менять конституцию», - заявил Климкин.

Ранее в понедельник, 3 сентября, как сообщал сайт kp.ru, Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект об изменениях в основной закон страны, закрепляющие курс Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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