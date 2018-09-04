Суд Киева продлил арест Савченко до 30 октября
Во вторник, 4 сентября, Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей депутата Верховной рады Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов в украинской столице. По словам адвоката Александра Шадрина, согласно решению суда, его подзащитная проведет в СИЗО еще два месяца.
«Суд решил продлить арест до 30 октября», - сказал юрист ТАСС, заметив, что таким образом ходатайство защиты об изменении меры пресечения было отклонено. Стоит отметить, что адвокат Савченко просил отпустить ее под личное поручительство.
Также Шадрин заявил о планах обжаловать решение Шевченковского суда.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с марта этого года Савченко содержится в киевском СИЗО. Бывшая украинская летчица была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Причем в минувший понедельник Надежда Савченко отказалась идти на сделку со следствием.
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