Стало известно, кто заменит Маккейна в сенате

СЕГОДНЯ 00:24 2018-09-05T00:34:06+03:00

Бывший член верхней палаты конгресса США от Аризоны Джон Кайл (в центре). Снимок сделан в декабре 2010 года Фото: REUTERS

Место покойного Маккейна займет его друг и соратник, бывший сенатор от Аризоны Джон Кайл

Изменить размер текста: A A

Губернатор штата Аризона Даг Дьюси на специальной пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN, назвал имя преемника покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна. Его место ненадолго займет 76-летний Джон Кайл, который ранее уже представлял родной штат в сенате и конгрессе США.

По словам губернатора, в Аризоне нет человека, «более подготовленного» и опытного. Даг Дьюси напомнил, что Джон Кайл был членом палаты представителей конгресса в 1987 – 1995 годах и сенатором с 1995 по 2013 год.

«Он знает, как функционирует сенат и произведет немедленный и позитивный эффект на благо жителей Аризоны», - подчеркнул глава штата.

«Он знает, как функционирует сенат и произведет немедленный и позитивный эффект на благо жителей Аризоны», - подчеркнул глава штата.

Однако далеко не юный Джон Кайл согласился работать лишь до завершения второй сессии Конгресса 115-го созыва – то есть, до конца этого года, но губернатор надеется, что тот прослужит дольше, до всеобщих американских выборов в ноябре 2020 года.

Вдова сенатора Синди Маккейн на своей странице в Twitter выразила благодарность «дорогому другу для меня и Джона» Кайлу за готовность «вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона».

Как ранее писал сайт kp.ru, Джон Маккейн после продолжительной борьбы с раком головного мозга умер 25 августа, не дожив четыре дня до своего 82-летия. Прощание с Маккейном состоялось в минувшую субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Похоронили сенатора с воинскими почестями 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.