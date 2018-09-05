Лавров рассказал, как США наказывают долларом неугодных

СЕГОДНЯ 03:18 2018-09-05T03:30:08+03:00

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Соединенные Штаты манипулируют долларом, используя его для наказания неугодных и в качестве рычага давления на непокорных. Причем американские власти делают это вопреки принятым на себя обязательствам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Самый яркий пример – это доллар, международная валютно-финансовая система. Это правило? По-моему, правило. Все с ним согласились, многие десятилетия жили с этим правилом, надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира», - сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», - добавил глава МИД.

Сергей Лавров пояснил, как Вашингтон использует доллар, когда «хочет кого-то наказать»: «Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую США хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения».

Кстати, напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон всему миру пригрозил санкциями за покупку зенитных ракетных комплексов С-400.

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