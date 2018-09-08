Из Tesla уволились главбух и начальник отдела кадров

СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-08T02:31:21+03:00

После их увольнения акции компании снова упали в цене

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В автомобильной компании Tesla уволились два высокопоставленных менеджера - начальник отдела кадров Габриэль Толедано и главный бухгалтер Дэйв Мортон.

После этого акции Tesla упали в цене в начале торгов на бирже NASDAQ на 10,2%. Стоимость одной акции сейчас достигает 252,25 доллара.

Как пишет Bloomberg, Мортон решил уволиться уже через месяц после начала работы в Tesla.

"С тех пор, как 6 августа я присоединился к команде Tesla, внимание общественности к компании, а также происходящее внутри нее превзошли мои ожидания. Это заставило меня пересмотреть свое будущее", - заявил бывший главбух.

Он подчеркнул, что верит в Tesla, «ее миссию и будущие перспективы» и покидает компанию не из-за разногласий с руководством. Толедано же ушел в отпуск, а потом сообщил, что не вернется на работу.

Напомним, сайт «КП» писал, что 7 августа предпринимать заявил о намерении сделать Tesla частной компанией. Сразу после этого бумаги предприятия выросли в цене на 11%, но после потеряли около 7%. На Маска подали иск акционеры Tesla. Они усомнился в достоверности заявлений миллиардера.