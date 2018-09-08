2018-09-08T05:50:49+03:00
Политика

Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине

В республике может разразится финансовая катастрофа, если правительство не поднимет цены на газ
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украине грозит дефолт, если правительство страны не выполнит требование Международного валютного фонда повысить цены на газ. Такое заявление сделал премьер-министр республики Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что рост тарифов на голубое топливо для населения – это вынужденная мера, на которую власти идут, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

"Я первый за то, чтобы уменьшать цены. Но невыполнение требования поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер-министр, я — антикризисный", — заявил Гройсман.

По словам Гройсмана, Украина сейчас расплачивается за долги, которые возникли с 2005 по 2013 годы, когда государственная задолженность выросла на 46 миллиардов долларов. Теперь республике необходимо выходить на внешние рынки, перекредитовываться и уменьшать проценты, передает РИА Новости.

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить", — пояснил премьер.

Как рассказывал сайт kp.ru, в конце мая МВФ отказался продолжать оказывать финансовую помощь Украине, если депутаты Верховной рады не примут его вариант законопроекта о создании антикоррупционного суде, а также в республике не повысят цены на энергоносители.

После долгого противостояния 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении чтении инициированный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), а 14 июня он вступил в силу.

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