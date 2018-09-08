Reuters: Пентагон предлагает Трампу варианты ответа на вероятную «химатаку» в Идлибе

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-08T08:53:33+03:00

Окончательное решение о применении силы против Дамаска пока не принято

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Американские военные ведут «рутинный диалог» с президентом США Дональдом Трампом, информируя его о прогрессе в проработке ответных мер на случай, если Дамаск, вопреки предостережениям Вашингтона, «применит химоружие» в сирийском Идлибе.

«Мы в диалоге, рутинном диалоге с президентом, чтобы убедиться, что он знает, где мы находимся в вопросе планирования в случае применения химического оружия», - цитирует агентство Reuters председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Генерал отметил, что президент ожидает от военных проработки силовых вариантов развития событий, однако никаких конкретных решений на этот счет в Вашингтоне не принималось.

Накануне спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существует «множество доказательств» подготовки химиатаки в сирийской провинции Идлиб. Также он подчеркнул, что Вашингтон выступает против любых военных операций в регионе, считая их «безрассудной эскалацией».

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что применить боевые отравляющие вещества в Идлибе готовятся именно боевики, чтобы ложно обвинить в этом Дамаск. В случае начала в регионе антитеррористической операции сирийской армии, такая провокация послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников по силам, лояльным правительству арабской республики.