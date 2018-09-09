2018-09-09T15:51:19+03:00
Политика

«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы

Политик заявил о готовности позвать активистов в Госдуму, чтобы выслушать их мнение об изменении пенсионного законодательства
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы. Он призвал противников изменения пенсионного законодательства не нарушать закон.

«Нельзя нарушать закон. Это закончится для вас тюрьмой», - приводит слова политика ТАСС. При этом Жириновский заявил о готовности пригласить активистов в Госдуму, чтобы обсудить там законопроект и выслушать мнения всех сторон.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. А 30 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сформулировал свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. При этом глава нашего государства предложил существенно смягчить существующий проект изменений закона. В частности, он заявил о необходимости уменьшить предлагаемое документом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет.

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