2018-09-09T23:00:27+03:00
В мире

CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи

Запись не была опубликована из-за того, что власти КНДР восприняли бы ее как свидетельство подготовки к нападению
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Во время наиболее острой фазы политического противостояния с КНДР президент США Дональд Трамп хотел обрадовать пользователей Твиттер записью о том, что Южную Корею покинут семьи дислоцированных в стране американских военнослужащих.

Об этом сообщил телеканалу CBS журналист Боб Вудворд - автор книги «Страх. Трамп в Белом доме», в которой излагает множество эпизодов, порочащих нынешнюю администрацию президента США.

«Трамп составил сообщение, в котором говорилось: «Мы собираемся вывести членов семей 28 тысяч наших военнослужащих из Южной Кореи», - рассказал Вудворд.

По его словам, твит не был опубликован из-за того, что по закрытым каналам Вашингтон получил из КНДР предупреждение о том, что Пхеньян воспримет подобное сообщение как свидетельство подготовки к нападению.

«В тот момент в руководстве Пентагона действительно заволновались: «Всего один твит, а у нас уже есть достоверная информация, что КНДР воспримут это как сигнал о неизбежной атаке», - добавил журналист.

Напомним, Дональд Трамп регулярно использует свою страницу в Твиттер в качестве площадки для политических заявлений. Например ранее глава американского государства написал полный удовлетворения твит о том, что Пхеньян отказался от демонстрации баллистических ракет на военном параде в честь 70-летия КНДР.

«Это большое и очень позитивное заявление от Северной Кореи. Спасибо председателю Киму. Мы докажем, что все вокруг ошибались! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу. Дела обстоят куда лучше, чем было до меня», - написал Трамп.

Американо-северокорейские отношения несколько улучшились после саммита председателя КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и снятие международных санкций.

В то же время в Вашингтоне периодически подчеркивают, что по их мнению, процесс денуклеаризации Корейского полуострова продвигается недостаточно быстро.

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