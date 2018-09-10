2018-09-10T03:13:46+03:00
В мире

Глава МИД Канады уверена, что с США удастся заключить хорошую взаимовыгодную торговую сделку

Фриланд рассказала, что переговоры по новому соглашению вместо NAFTA проходят «позитивно» и «профессионально»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр иностранных дел Канады Христя ФриландМинистр иностранных дел Канады Христя ФриландФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что переговоры по поводу нового соглашения, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) обязательно завершатся заключением «хорошей» взаимовыгодной сделки.

«Мы хорошо понимаем, чего хотят США, и я думаю, что Соединенные Штаты понимают, чего хочет Канада. Думаю, что хорошая сделка, которая будет выгодна всем, абсолютно возможна», - сказала она в интервью телеканалу Global News.

Христя Фриланд подчеркнула, что все участники переговоров очень хотят заключить новое торговое соглашение, консультации проходят «профессионально» в «абсолютно позитивной».

При этом она отметила, что Канаде нужна «хорошая» сделка, а не «какая-нибудь». По ее словам, отсутствие соглашения для Оттавы лучше, чем невыгодные условия.

Как ранее писал сайт kp.ru, ради переговоров с американцами Христя Фриланд отменила визит в Киев. Такое решение канадский министр приняла после того, как глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами.

Напомним, по требованию недовольного «плохой сделкой» американского лидера Вашингтон, Мехико и Оттава ведут переговоры о новом договоре вместо NAFTA с 2017 года. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
В Пентагоне открестились от атаки фосфорными боеприпасами в сирийском Дэйр-эз-Зоре
В Германии размышляют, присоединиться ли к ударам США и союзников по Сирии
Порошенко: Украинские хакеры научились перехватывать данные с российских спутников
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»