Глава МИД Канады уверена, что с США удастся заключить хорошую взаимовыгодную торговую сделку

СЕГОДНЯ 02:59 2018-09-10T03:13:46+03:00

Фриланд рассказала, что переговоры по новому соглашению вместо NAFTA проходят «позитивно» и «профессионально»

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что переговоры по поводу нового соглашения, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) обязательно завершатся заключением «хорошей» взаимовыгодной сделки.

«Мы хорошо понимаем, чего хотят США, и я думаю, что Соединенные Штаты понимают, чего хочет Канада. Думаю, что хорошая сделка, которая будет выгодна всем, абсолютно возможна», - сказала она в интервью телеканалу Global News.

Христя Фриланд подчеркнула, что все участники переговоров очень хотят заключить новое торговое соглашение, консультации проходят «профессионально» в «абсолютно позитивной».

При этом она отметила, что Канаде нужна «хорошая» сделка, а не «какая-нибудь». По ее словам, отсутствие соглашения для Оттавы лучше, чем невыгодные условия.

Как ранее писал сайт kp.ru, ради переговоров с американцами Христя Фриланд отменила визит в Киев. Такое решение канадский министр приняла после того, как глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами.

Напомним, по требованию недовольного «плохой сделкой» американского лидера Вашингтон, Мехико и Оттава ведут переговоры о новом договоре вместо NAFTA с 2017 года. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.