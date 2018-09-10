Роспотребнадзор предупредил о двух новых штаммах гриппа

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-10T09:33:59+03:00

Ведомство отмечает, что от них в прошлом году не прививали, и иммунитет к ним у россиян не сформирован

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор предупредил, что этой осенью и зимой нас поджидают два новых штамма гриппа, вакцинации от которых пока не проводилось. Об этом говорится на информационном стенде ведомства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ – 2018) во Владивостоке.

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», - цитирует текст надписи на стенде РИА Новости.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, на текущий эпидемиологический сезон в нашей стране за счет государства закуплено свыше 62 миллионов доз прививок от гриппа с актуальными штаммами.

Кроме того, с сентября, когда очень высок риск подцепить грипп или ОРВИ, в российских школах и детских садах введут процедуру «утренних фильтров». Каждый день перед началом занятий ребят будут осматривать медработники или педагоги и при малейшем подозрении на простуду отправлять домой, чтобы не заражали других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Простуда или грипп? Пять важных отличительных признаков

Эти два заболевания хотя и схожи, как по симптоматике, так и по течению, и причина возникновения у них одна (в организм проникает вирус, внедряется в клетки человека и начинает распространять свои вредные «флюиды»), несмотря на все это лечение от гриппа и простуды может сильно отличаться. Поэтому важно вовремя распознать виновника (подробности).