Трамп согласился ввести в двух штатах режим ЧП из-за урагана «Флоренс»

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-11T10:09:48+03:00

«Чрезвычайное положение» означает, что три четверти расходов на ликвидацию последствий стихии берут на себя федеральные власти

Изменить размер текста: A A

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп согласился ввести в Северной и Южной Каролине режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за приближения урагана «Флоренс», который, как ожидается, обрушится на восточное американское побережье уже в четверг, 13 сентября.

Как писал сайт kp.ru, в этих двух штатах еще в воскресенье был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), он позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам, а также задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия – в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам Нацгвардию. А при режиме ЧП до 75% расходов берут на себя федеральные власти.

Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек. В то же время Дональд Трамп из-за урагана Дональд Трамп отменил поездку в Миссисипи.