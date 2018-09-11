2018-09-11T10:09:48+03:00
Происшествия

Трамп согласился ввести в двух штатах режим ЧП из-за урагана «Флоренс»

«Чрезвычайное положение» означает, что три четверти расходов на ликвидацию последствий стихии берут на себя федеральные власти
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной КаролинеПрезидент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной КаролинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп согласился ввести в Северной и Южной Каролине режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за приближения урагана «Флоренс», который, как ожидается, обрушится на восточное американское побережье уже в четверг, 13 сентября.

Как писал сайт kp.ru, в этих двух штатах еще в воскресенье был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), он позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам, а также задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия – в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам Нацгвардию. А при режиме ЧП до 75% расходов берут на себя федеральные власти.

Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек. В то же время Дональд Трамп из-за урагана Дональд Трамп отменил поездку в Миссисипи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс доллара на торгах во вторник упал ниже 70 рублей
Депутаты Госдумы почтили память Иосифа Кобзона и Александра Коровникова
При ракетном обстреле Кабула никто не пострадал
Минтранс поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты
ДТП с участием восьми машин произошло на Варшавском шоссе в Москве
Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не опознаны
Стали известны детали военных учений «Восток - 2018»
Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили КНДР
В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 российских вузов
Автомобилистам разрешат оплачивать штрафы со скидкой после «льготного» периода
«Уникальное предприятие»: Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба
Кабул снова подвергся ракетному обстрелу
Си Цзиньпин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2018
Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию
Вице-премьер Италии: санкции против России не имеют никакого смысла
Нетрезвые украинские рыбаки приплыли в Крым для обмена опытом
«За мусульман»: США готовят санкции против Китая из-за нарушений прав человека
«Газпром нефть» нашла большие запасы нефти на Сахалине
Погода в Москве на 11 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +23 градусов
В России стартовали крупные стратегические учения «Восток – 2018»