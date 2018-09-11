США продолжают расследование "акустических атак" против дипломатов на Кубе

СЕГОДНЯ 18:29 2018-09-11T18:29:32+03:00

Каких-либо конкретных доказательств еще не найдено, но американцы уже пытаются обвинить в нападках Россию

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Разведывательные службы США продолжают расследование загадочных акустических атак, направленных против сотрудников американской дипмиссии на Кубе и в Китае. Причастность к случившемуся какой-либо стороны пока не доказана, однако в Вашингтоне уже спешат возложить ответственность на Москву.

Согласно данным ряда источников телеканала NBC, в ходе расследования американским спецслужбам удалось перехватить некие сообщения, содержание которых не раскрывается. Именно они якобы указывают на причастность к атакам неких пророссийских сил. Однако полученных сведений пока недостаточно, чтобы делать какие-либо официальные заявления.

Напомним, что с ноября 2016 года по август 2017-го не менее 26 сотрудников посольства США в Гаване пострадали от некоего воздействия, которое позже прозвали "акустической атакой". Дипломаты чувствовали головокружение, тошноту и звон в ушах.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению специалистов Центра черепно-мозговой травмы в университете Пенсильвании, на самом деле сотрудники американского посольства подверглись воздействию направленных микроволновых волн

В Вашингтоне увидели вину Кубы в случившемся и отозвали обратно 60% всего персонала дипмиссии, сократив штат посольства на 15 человек.