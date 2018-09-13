Пентагон призвал поддержать «героическую деятельность» «Белых касок» в Сирии

СЕГОДНЯ 05:51 2018-09-13T05:51:51+03:00

В Минобороны США не располагают свидетельствами подготовки провокации с отравляющими веществами в Идлибе

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Организация «Белые каски» является гуманитарной и оказывает большую помощь в Сирии. Такое заявление сделал представитель Министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя сообщение Центра по примирению враждующих сторон о готовящейся провокации.

«Белые каски» представляют собой гуманитарную организацию, которая спасла тысячи жизней, и которая продолжает реагировать на бомбардировки ВС России и Сирии. США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую деятельность», - сказал он.

Робертсон подчеркнул, что у Пентагона нет свидетельств, подтверждающих, что в Сирии готовятся провокации с применением химического оружия. По его мнению, Россия «должна использовать свое влияние с тем, чтобы действовать в качестве ответственного члена международного сообщества», а также влиять на режим президента Сирии Башара Асада, передает ТАСС.

Однако, по словам представителя Пентагона, «Россия искажает правду, чтобы совершать нападки на волонтеров, спасающих жизни».