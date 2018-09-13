Петров и Боширов требуют перед ними извиниться

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-13T13:44:37+03:00

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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, жалуются, что их жизнь стала невыносимой. Невозможно теперь даже заправить автомобиль.

- Хотелось бы, чтобы если реально, когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились, хотя бы за то, что произошло за эту неделю - пять дней, я даже счет потерял, - признался Петров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

- Вы представить себе не можете, что произошло с нашей жизнью. Включаешь радио - Боширов-Петров, включаешь телевизор - Боширов-Петров, как бы вы жили? Мне реально страшно, я напуган, опасаюсь. Я даже не знаю, что будет завтра, - добавил Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

КСТАТИ

Симоньян сообщила, что взяла интервью у «подозреваемых» по делу Скрипалей

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что накануне она побеседовала с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская прокуратура считает подозреваемыми в покушении 4 марта на Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии (подробности)

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