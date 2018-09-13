"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, признались, что из-за такой зловещей славы хотят просто спрятаться.
- Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся…За себя, за жизнь, за своих близких, за тех людей, которые нас знают, - сказал Боширов в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
- Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно, - добавил Петров.
Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей
Напомним, что бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери. Лондон почти сразу обвинил в произошедшем Москву. Однако все предложения российской стороны провести совместное расследование инцидента неоднократно отвергались - без существенных обоснований. В начале сентября британская сторона опубликовала фотографии двух якобы подозреваемых в отравлении - Александра Петрова и Руслана Боширова.
Накануне, президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности этих мужчин. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — отметил он, попросив россиян дать интервью СМИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов
И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать (подробности)
В ТЕМУ
Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ
Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»