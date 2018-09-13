2018-09-13T13:54:49+03:00
В мире

"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь

«Отравители» Скрипалей дали первое интервью [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся, - сказал БошировМы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся, - сказал БошировФото: скриншот видео
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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, признались, что из-за такой зловещей славы хотят просто спрятаться.

- Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся…За себя, за жизнь, за своих близких, за тех людей, которые нас знают, - сказал Боширов в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

- Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно, - добавил Петров.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, что бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери. Лондон почти сразу обвинил в произошедшем Москву. Однако все предложения российской стороны провести совместное расследование инцидента неоднократно отвергались - без существенных обоснований. В начале сентября британская сторона опубликовала фотографии двух якобы подозреваемых в отравлении - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Накануне, президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности этих мужчин. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — отметил он, попросив россиян дать интервью СМИ.

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