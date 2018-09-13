Петров и Боширов: Духи в Лондон не везли

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-13T14:21:48+03:00

На вопрос, был ли у них с собой флакон духов, в которой якобы находилось отравляющее вещество, бизнесмены ответили отрицательно Фото: REUTERS

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Мужчины, которых Лондон считает "отравителями Скрипалей" и "сотрудниками ГРУ", Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и в Лондон и Солсбери съездили обычными туристами.

В частности, на вопрос, был ли у них с собой флакон духов, в которой якобы находилось отравляющее вещество, они ответили отрицательно.

- Нет. Конечно, нет, - сказали они в интервью. - Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. И любой полицейский при досмотре, и если у нас что-то было бы, у них бы возникли вопросы - зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?

Напомним, бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон сразу обвинил в этом Москву, а спустя полгода обнародовал фото и имена подозреваемых - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

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