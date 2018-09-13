Петров и Боширов: Мы всегда ходим вместе по одному коридору аэропорта

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-13T14:33:33+03:00

Мужчины, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении Скрипалей, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами Фото: REUTERS

«Отравители» Скрипалей в первом интервью выразили удивление тем, что на британских снимках проходят разные коридоры в одну и ту же секунду [видео]

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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ, россияне дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Мужчины, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении Скрипалей, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и Британию ездили обычными туристами.

В частности, в интервью они выразили удивление тем, что на британских снимках проходят разные коридоры в аэропорту Гэтвик в одну и ту же секунду.

- Это надо у них спросить, потому что мы всегда проходим (пограничный контроль. - Ред.) вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет, и все. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе, - заявил Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, 4 марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. На днях Скотланд-Ярд обнародовал фото и имена подозреваемых - Александра Петрова и Руслана Боширова.

КСТАТИ

Симоньян сообщила, что взяла интервью у «подозреваемых» по делу Скрипалей

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что накануне она побеседовала с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская прокуратура считает подозреваемыми в покушении 4 марта на Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии (подробности)

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