На марш в защиту русских школ в Латвии вышли около пяти тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-15T15:20:36+03:00

Участники протестной акции выступают против перевода образовательных учреждений национальных меньшинств на обучение на латышском языке

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В эту субботу, 15 сентября, в Риге состоялось шествие в защиту русских школ под названием "Наш выбор". Участники данного протестного мероприятия выступают против перевода образовательных учреждений для национальных меньшинств на обучение исключительно на латышском языке.

По данным Госполиции, к настоящему моменту к маршу присоединились порядка 5 тысяч человек. Организаторами мероприятия выступили лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок и депутат Европаламента Андрей Мамыкин.

Шествие стартовало после 12:00 у театра "Дайлес", после чего демонстранты проследовали вдоль улицы Базницас до Эспланады. Завершился проход примерно в 14:00 митингом у памятника Райнису.

Отмечается, что некоторые участники мероприятия несли в руках флаги РСЛ и плакаты на латышском, русском языках, передает агентство LETA.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в январе этого года правительство Латвии поддержало поправки в закон об образовании, которые предусматривают перевод всех образовательных учреждений страны на обучение исключительно на латышском языке. Позже документ одобрил также сейм прибалтийского государства и президент страны Раймондс Вейонис.

Ранее в Риге и других городах республики уже ни раз устраивали различные акции в поддержку русского языка и против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык.