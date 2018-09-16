2018-09-16T03:16:55+03:00
Происшествия

Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11

Трамп провел в Белом доме совещание по ликвидации последствий урагана «Флоренс»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп провел совещание по ликвидации последствий шторма "Флоренс"Президент США Дональд Трамп провел совещание по ликвидации последствий шторма "Флоренс"Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете совещание по ликвидации последствий разрушительного урагана-убийцы «Флоренс», который хоть и ослаб до тропического шторма, но все же остается очень опасным и грозит масштабными наводнениями. Об этом оповестила американцев пресс-служба Белого дома.

Тем временем, телеканал Fox сообщил, что в округе Камберленд штата Северная Каролина из-за разгула стихии погибли еще три человека. таким образом, число жертв «Флоренс» в США возросло до одиннадцати: ранее сообщалось о восьми погибших.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США в пятницу, 14 сентября. Первым под удар стихии попал город Райтсвилл-Бич в штате Северная Каролина, порывы ветра достигали 150 километров в час. Ураган привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям. С его последствиями борются около 10 тысяч военнослужащих национальной гвардии и гражданских лиц.

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